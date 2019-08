Die USA und die EU haben sich am Freitag auf die Erhöhung amerikanischer Rindfleischexporte geeinigt. Bei Unterzeichnung des Handelsabkommens scherzte US-Präsident Trump über neue Strafzölle auf EU-Fahrzeuge von Mercedes-Benz und BMW. Die Autobauer werden das nicht witzig finden.Trump äußerte im Rahmen der Vertragsunterzeichnung, dass die USA und die EU an einem Abkommen arbeiten, mit dem sich die EU dazu bereit erklären werde, 25 Prozent auf Mercedes-Benz- und BMW-Autos zu zahlen, die in die Vereinigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...