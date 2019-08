FRANKFURT (Dow Jones)--Vier Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg liegt die AfD im Osten vorn. Das ergibt der aktuelle Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt. Ihm zufolge käme die AfD in Ostdeutschland derzeit auf 23 Prozent und läge damit vor der CDU (22 Prozent). Mit großem Abstand folgen die Linke (14 Prozent), die Grünen (13 Prozent), die SPD (11 Prozent) und die FDP (7 Prozent). Sonstige Parteien erreichten derzeit 10 Prozent.

Ein völlig anderes Bild zeigt sich im Westen: Hier liegen CDU/CSU mit 27 Prozent vorn, gefolgt von den Grünen (25 Prozent) und der SPD (13 Prozent). Die AfD liegt hier nur auf dem vierten Platz (12 Prozent), vor der FDP (9 Prozent) und Die Linke (7 Prozent). Die sonstigen Parteien erreichen 7 Prozent.

Bundesweit gesehen gewinnt die AfD im Vergleich zur Vorwoche einen Zähler und kommt auf 14 Prozent. Die Sozialdemokraten verlieren einen Zähler, stehen jetzt nur noch bei 13 Prozent. CDU/CSU verharren bei 26 Prozent, die Grünen bei 23, die FDP bei 9, die Linke bei 8 Prozent. Auch die sonstigen Parteien stagnieren bei 7 Prozent.

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2019 05:35 ET (09:35 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.