FRANKFURT (Dow Jones)--Eine deutliche Mehrheit von 59 Prozent der Bundesbürger ist gegen eine deutsche Beteiligung an einer Militärmission im Persischen Golf. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die "Bild am Sonntag" hervor. 28 Prozent würden eine deutsche Beteiligung befürworten, 13 Prozent machten keine Angabe. Emnid befragte am 1. August 2019 insgesamt 507 Menschen.

August 04, 2019 05:58 ET (09:58 GMT)

