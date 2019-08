Die Outdoor-Branche setzt vor allem auf zwei Komponenten: Eine intakte Natur und aktive Menschen. Für die European Outdoor Group ist klar: Beides ist inzwischen keine Selbstverständlichkeit mehr.

Runter vom Sofa, weg vom Smartphone, ab in die Natur: Das lockt immer weniger junge Leute. Für Anbieter von Outdoor-Produkten ist das zunehmend ein Problem. "Die jungen Menschen in Europa machen sehr viel weniger Sport als in der Vergangenheit", sagt Arne Strate, Generalsekretär des Branchenverbandes European Outdoor Group. Es gelte also weniger, die junge Generation von anderen Sportarten zum Wandern, Klettern oder Radeln zu holen, sondern vielmehr darum, sie überhaupt zu Aktivität zu motivieren.

Fast die Hälfte der Europäer (46 Prozent) sei nach Zahlen aus dem Jahr 2017 komplett inaktiv, gehe also nicht einmal spazieren, sagt Strate. Zudem würden junge Leute heute gar kein Leben mehr ohne Smartphone kennen: "Die erreichen wir mit unserer "alten" Nachricht: "Geh raus, das wird toll, Du wirst es lieben" überhaupt nicht."

Unternehmen, die auf Outdoor setzten, agierten daher inzwischen auf einer wackeligen Grundlage: Intakte Natur und aktive Menschen. "Das sind die einzigen Gründe, warum es unsere Branche überhaupt gibt", sagte Strate. Eine Selbstverständlichkeit sei das heute nicht mehr. "Wir sind gut beraten, unsere Wertschöpfungsketten so zu gestalten, dass wir unseren Planeten nicht noch mehr ruinieren."

