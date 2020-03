Der Ausverkauf an den Aktienmärkten wird sich am Donnerstag unaufhaltsam fortsetzen. Zwei Stunden vor Handelseröffnung taxiert die Deutsche Bank den DAX bei 9.940 Punkten, das wäre das erste Mal seit 2016, dass der Index die psychologisch wichtige 10.000-Punkte-Marke durchbrechen würde. In der Nacht hat US-Präsident Donald Trump einen Einreisestopp für nahezu alle Europäer verhängt; zudem stoppte die Basketballvereinigung NBA mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb."Wir werden alle Reisen von Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...