Kryptowährungen haben in der letzten Zeit wieder einen Aufschwung erfahren. Die Community freut es. Doch einen Grund zur Besorgnis gab es zuletzt auch: Ein mysteriöser Bitcoin-Wal bewegte Bitcoins im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar.? 142.323 Bitcoin wurden Ende Juli bewegt ? 0,8 Prozent aller im Umlauf befindlichen Bitcoins ? Wer steckt hinter der Transaktion?In der Krypto-Community fiel dies als erstes Larry Cermak, Forschungsleiter bei The Block, auf. Via Twitter verbreitete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...