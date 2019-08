Schanghai (ots/PRNewswire) - Human Horizons hebt mit HiPhi eine neue, smarte, vollständig elektrische Premium-Marke aus der Taufe, welche das Ziel verfolgt, die menschliche Mobilität zu ändern und eine neue Klasse von Fahrzeugen zu definieren. Zudem wird der erste für die Serienfertigung bereite Fahrzeugprototyp vorgestellt: der HiPhi 1. Es handelt sich um ein von Supercars inspiriertes elektrisches Premium-SUV, das auf den weltweit wachsenden Markt für High-Tech-Luxus abzielt.



Anlässlich der Vorstellung sagte Ding Lei, CEO und Gründer von Human Horizons: "Der vollständig neue HiPhi 1 ist ein technisch hochmodernes Premium-Elektrofahrzeug, das von Supercars inspiriert wurde. Er verfügt über expressives Design, maximierten Raum in Fahrgastkabine und Gepäckbereich sowie die neueste Konnektivität, modernste Funktionen für autonomes Fahren und dazu Batterietechnik der aktuellen Generation für maximale Reichweite."



Der HiPhi 1 ist ein Elektrofahrzeug mit leichtgewichtiger, hybrider Aluminiumkonstruktion und nutzt zudem veganes Leder und weitere nachhaltige Materialien wie natürliche Fasern, Recycling-Polyester, Garne aus Ozeanabfällen und wiederverwertete Veloursstoffe, um die nachhaltige Natur der Elektrofahrzeugprodukte von Human Horizons weiter voranzubringen.



Der HiPhi 1 ist das erste Serienfahrzeug mit einem Kommunikationsnetzwerk des Typs 5G-V2X (Vehicle-to-Everything) und verfügt über die neuesten V2X-Module mit Unterstützung von LTE-Fahrzeug (LTE steht für langfristige Weiterentwicklung und bedeutet die Nutzung der Anbindung des Fahrzeuges über die vorhandene Mobilbetreiber-Netzwerkstruktur). So wird in Kombination mit 5G das höchste denkbare Niveau der Fahrzeugkommunikation umgesetzt.



Der HiPhi 1 verfügt über die weltweit erste Human Oriented Architecture (HOA) mit einer Plattform für Softwareentwickler in der elektrischen und elektronischen (E/E) Architektur. Damit können Funktionen geschaffen werden, die sich anpassen und selbst lernen. Diese Kombination sorgt für eine neue Klasse der Kundenerfahrungen, die sich im Lauf der Zeit stetig weiterentwickeln.



