Der Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt geht auch zu Beginn der neuen Börsenwoche weiter. Nach der Ankündigung neuer Strafzölle gegen China durch US-Präsident Donald Trump erreicht der Handelskrieg zwischen den beiden Großmächten eine neue Eskalationsstufe und setzt die Aktienmärkte weltweit wieder schwer unter Druck. China hat seine Währung Yuan abgewertet und die Unternehmen des Landes angewiesen, keine Agrarprodukte aus den USA mehr zu importieren.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag knapp zwei Stunden vor Handelsstart mit einem Abschlag von gut einem Prozent auf 11 746 Punkte. Das wäre der tiefste Stand seit Anfang Juni. Sollte der Dax unter 11 621 Zähler fallen, wäre das ein neues Tief seit Anfang April. Der August macht somit seinem Ruf als schwacher Börsenmonat einmal mehr alle Ehre.

"Wir sehen eine regelrechte Flucht aus Aktien. Das ist keine Panik, aber eine ordentliche Verkaufswelle. Die neue Eskalation im Handelsstreit schlägt die Anleger in die Flucht", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Marktkommentar. Der Punkt sei längst erreicht, an dem der Konflikt der Weltwirtschaft großen Schaden zufügt./bek/jha/

