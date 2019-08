The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A28KP3 ERSTE GR.BK. 19/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YNZV0 DAIMLER AG.MTN 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YNZW8 DAIMLER AG.MTN 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YNZX6 DAIMLER AG.MTN 19/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YNZY4 DAIMLER AG.MTN 19/34 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7XJ9 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7XP6 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ALG4 DZ BANK CLN E.9743 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33Z3 LB.HESS.THR.CARRARA08A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3464 LB.HESS.THR.CARRARA08R/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB2CKZ1 LBBW GM-FLOATER 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA US446150AQ78 HUNTING.BCSH 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA USG82016AF62 SIN.G.O.D.18 19/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USG82016AH29 SIN.G.O.D.18 19/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USG82016AJ84 SIN.G.O.D.18 19/49 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU57619AD76 MATTEL INC. 19/27 REGS BD01 BON USD N

CA UMG XFRA AU0000054074 NEW ZEALAND + COAST.SEAF. EQ00 EQU EUR N

CA YUI XFRA BMG713291091 PLANETREE INTL.DEV.HD-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 2V7A XFRA CA22908A1049 CRYPTOLOGIC CORP. EQ00 EQU EUR N

CA IQSA XFRA IE00BJQRDN15 I.M.II-Q.S.E.G.E.M.F.U.E. EQ00 EQU EUR Y

CA IQSE XFRA IE00BJQRDP39 I.M.II-Q.S.E.G.E.M.F.U.E. EQ00 EQU EUR Y

CA 1R3 XFRA CA46604F1099 IZOTROPIC CORP. EQ01 EQU EUR N

CA CJH XFRA CNE100003F01 CANSINO BIOLOGICS H YC 1 EQ01 EQU EUR N

CA IS05 XFRA IE00BSKRJX20 ISHSIV-EO G.BD 20YT.D.EOD EQ01 EQU EUR Y