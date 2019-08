In der vergangenen Woche ging es mit den Aktienkursen sehr deutlich abwärts: Der DAX verlor 4,4 Prozent an Wert. Auch die US-Märkte büßten aufgrund der Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA deutlich an Wert ein. Deshalb konnte Gold um knapp 3 Prozent zulegen. Ein anderer Grund ist natürlich die Fed-Leitzinssenkung.

Zusammenfassung:

"Long". Neues Longsignal oberhalb von 1.390 (1).

Trend und Kursziele:

Trend : - steigend

Kursziele : 2.200 USD

Gültig : bis Unterschreiten von 1.186 (3)

Den vollständigen Artikel lesen ...