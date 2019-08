Das Analysehaus RBC hat ExxonMobil nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Der Ölkonzern habe sich gut behauptet und sei auf die mittelfristigen Ziele fokussiert, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch mit Blick auf die Jahresziele laufe alles nach Plan. Die Barmittel seien allerdings deutlich weniger gestiegen als die Ausgaben, so dass die Dividende nicht mit dem Cashflow aus eigener Kraft abgedeckt sei./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 10:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / 11:18 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2019-08-02/21:32

ISIN: US30231G1022