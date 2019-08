Die schweizerische Bank Credit Suisse hat ExxonMobil nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74 US-Dollar belassen. Das um einen positiven Sondereffekt bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) des Ölkonzerns habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst William Featherston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit sinkenden Erwartungen für das dritte Quartal. Dem Konzern dürfte es weiter schwer fallen, die Dividende mit dem Gewinn aus dem operativen Geschäft abzudecken./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 13:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US30231G1022