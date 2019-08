Zum ersten Mal innerhalb von drei Wochen konnte der Bitcoin wieder die 11.000-US-Dollar-Marke hinter sich lassen, auch auf Euro-Basis geht es nach oben. So können Sie ganz einfach mit BISON und finanzen.net Kryptowährungen handeln.Bitcoin wieder im AufwindDer Bitcoin kann sich wieder berappeln. Bereits am Sonntag durchbrach der Token die Marke von 11.000 US-Dollar, aktuell tendiert er sogar bei über 11.500 US-Dollar. Auf Basis zum Euro stieg der Bitcoin in der Nacht auf Montag über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...