Altria - geht der Abverkauf weiter?

Symbol:ISIN:Altria vertreibt die bekannte Zigarettenmarke Marlboro und verschiedene Wein Sorten. Die Aktie von Altria befindet sich im Abwärtstrend. Der A ktienkurs des Marlboro-Konzerns notiert unter dem EMA 50. Pullback`s zum EMA 50 waren in der Vergangenheit gute Short-Gelegenheiten in der Aktie des Zigaretten-Konzerns.Altria korrigiert gerade im Abwärtstrend. Am EMA 50 könnte die Altria Aktie ihre Korrekturbewegung beenden, und wieder nach Süden drehen. Danach hätte Altria gute Chancen ihren Abwärtstrend weiter fortzuführen.Für einen Short-Einstieg sollte der Pullback zum EMA 50 abgewartet werden. Als Stopp würde sich für aggressivere Trader der Bereich oberhalb des EMA 50 anbieten. Defensiver Trader setzen den Stopp über das letzte Pivot-Hoch bei 51 USD.Meine Meinung zu Altria ist bärisch