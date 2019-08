Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Donald Trump und seine Tweets zum Handelsstreit mit China haben den DAX am Freitag auf Talfahrt geschickt. Er verlor über drei Prozent. Ausserdem fuhr er den größten Wochenverlust seit Oktober 2018 ein. Auf Wochensicht musste er 4,4 Prozent abgeben. Marktidee: JD.com. Die neue Eskalation im Handelsstreit ist auch am chinesischen Internetkonzern JD.com nicht spurlos vorübergegangen. Die Aktie rutschte in der vergangenen Woche deutlich ab. Am Donnerstag und Freitag kam es dabei zum Test einer wichtigen technischen Marke.