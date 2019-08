Am deutschen Aktienmarkt trübte sich die Stimmung in den letzten Tagen deutlich ein. Und diese Gewitterwolken könnten sich in der neuen Woche voraussichtlich nicht wieder so schnell verziehen. Dass US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle gegen China androhte, entfachte den Handelsstreit zwischen den USA und China neu und eskalierte ihn erneut.

Diese Ankündigung setzte weltweit die Märkte unter Druck. Besonders getroffen wurde der deutsche Aktienmarkt, der am Freitag deutlich nachgab. Dazu kommt, dass er sich derzeit ohnehin in der saisonal schwächsten Phase befindet. Der August und September bringen regelmäßig ein negatives Vorzeichen hervor, so dass fallende Kurse derzeit wahrscheinlicher sind.

Für Banken kommt erschwerend hinzu, dass die EZB bei ihrer letzten Sitzung die Möglichkeit noch einmal fallender Zinsen nicht ausschloss, sondern mehr oder minder ...

