Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 63 auf 85 Euro angehoben. Der Brauereikonzern kümmere sich derzeit um die beiden größten Bremsklötze für die Aktie - das Umsatzwachstum und die Verschuldung, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Er spiegele dies nun mit einem besseren Votum wieder, warte jedoch für eine positive Haltung auf weitere Belege für die Nachhaltigkeit des neuen Wachstums./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 13:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-08-05/08:17

ISIN: BE0974293251