Die britische Investmentbank HSBC hat Gerresheimer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 69 auf 85 Euro angehoben. Die Aktie des Verpackungsspezialisten sei in wirtschaftlich unsicheren Zeiten für Investoren eine belastbare Alternative, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Weg zu einer verbesserten Gewinndynamik sei abgesteckt und könnte eine Neubewertung der Aktie zur Folge haben./tih/bek

ISIN DE000A0LD6E6

