Die britische Investmentbank HSBC hat Gerresheimer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 69 auf 85 Euro angehoben. Die Aktie des Verpackungsspezialisten sei in wirtschaftlich unsicheren Zeiten für Investoren eine belastbare Alternative, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Weg zu einer verbesserten Gewinndynamik sei abgesteckt und könnte eine Neubewertung der Aktie zur Folge haben./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2019 / 08:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0LD6E6