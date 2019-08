Die britische Investmentbank HSBC hat Fuchs Petrolub von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 39 Euro gesenkt. Er vermisse bei dem Schmierstoffhersteller die kurzfristigen Kurstreiber, schrieb Analyst Philip Saliba in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal sei erwartungsgemäß verlaufen, dennoch habe es bedeutende Kürzungen beim Ausblick gegeben. Regional seien alle Märkte mittlerweile in einer Phase der Verlangsamung angekommen./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 11:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-08-05/08:40

ISIN: DE0005790430