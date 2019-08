Die britische Investmentbank HSBC hat International Airlines Group (IAG) von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 400 auf 460 Pence angehoben. Der Aktienkurs der Fluggesellschafts-Holding sei mittlerweile zu tief für eine schlechte Einschätzung, angesichts einer Vielzahl an Risiken aber auch nicht gerade attraktiv genug für eine Kaufempfehlung, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte sein Kursziel an bessere Erwartungen und das schwache britische Pfund an./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-08-05/08:49

ISIN: ES0177542018