StormGain, die Krypto-Handelsplattform mit benutzerfreundlicher Benutzeroberfläche ohne Provisionen und mit Funktionen wie der Kauf von Bitcoins zu einem Wert von 1% des Wertes, ist nun offizieller Sponsor von Newcastle United, einem Verein der englischen Premier League. Nun können Sie Tickets für NUFC-Spiele mithilfe der StormGain Werbung gewinnen.

Die Marke StormGain wird in der Saison 2019/2020 auf Newcastle United Trikots zu sehen sein. Dank dieser Werbeaktion werden alle Fans des Teams in Europa, Lateinamerika und Asien sowie in anderen Ländern weltweit alle Möglichkeiten kennenlernen, die StormGain bietet, und an Werbeaktionen von StormGain teilnehmen können. Im Rahmen dieser Werbeaktionen wird nun die Möglichkeit geboten, nicht nur Fußballmatches und Trainingseinheiten von Newcastle United zu besuchen, sondern auch mit ihren Lieblingsspielern Fußball zu spielen und von den Spielern signierte T-Shirts zu erhalten.

Alex Althausen, CEO von StormGain, erklärte: "Wir sind begeistert über die Partnerschaft mit einem führenden und aufregenden Fußballclub wie Newcastle United. Wir sind der Überzeugung, dass die Zusammenarbeit zwischen Kryptowährungen und Mainstreamsportarten inzwischen unvermeidbar ist. Daher ist es ein Privileg und eine besonder Ehre für StormGain, die Speerspitze der Blockchaingemeinschaft sein zu dürfen und mit Mainstreamsportarten zusammenzuarbeiten."

Dale Aitchison, Newcastle United Head of Commercial, erläuterte: "Wir sind hocherfreut, StormGain als neuen Official Sleeve Partner von Newcastle United begrüßen zu dürfen. "Wir sind stets auf der Suche nach Unterstützung der Entwicklung des Clubs durch die Eröffnung neuer Geschäftschancen und diese Möglichkeit repräsentiert eine weitere wichtige Partnerschaft für den Club. StormGain wird eine Reihe unglaublicher Möglichkeiten und den Fans zahlreiche unbezahlbare Erfahrungen bieten, sodass wir den Beginn dieser Zusammenarbeit kaum erwarten können."

Über StormGain

Die Krypto-Handelsplattform StormGain wurde im Sommer 2019 von einem Team mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Technologie und Finanzwesen eingeführt.

Wichtige Vorteile von StormGain:

die Fähigkeit, ein Konto rasch zu eröffnen und mit dem Handel innerhalb nur weniger Sekunden zu beginnen. Daher können alle sich neu ergebenden Möglichkeiten des Kryptwährungsmarktes genutzt werden.

Die begehrtesten Kryptowährungen stehen für den Handel zur Verfügung. Dies ermöglicht es Ihnen, die vielversprechendsten Vermögenswerte zu handeln.

die Fähigkeit im Verhältnis bis 1:100 zu handeln.

die Fähigkeit, die Site lediglich für Kauf und Speicherung von Kryptowährung zu verwenden.

Berechnungen in Kundenkonten und andere Berechnungen werden in der stabilen Kryptowährung Tether (USDT) durchgeführt.

