In der Debatte um die Auswertung von Nutzerdaten aus Sprachassistenten ist Amazons Dienst Alexa erneut in den Fokus geraten. Laut einem Bericht der Welt am Sonntag sollen befristete Angestellte teilweise von zu Hause aus Daten aus Amazons Sprachassistentin Alexa auswerten. Doch nun gibt es Abhilfe."Einigen Mitarbeitern ist es gestattet, von anderen Orten aus zu arbeiten", gab Amazon bekannt. "Dabei gelten strenge Sicherheitsmaßnahmen und Richtlinien, an die sich jeder Mitarbeiter halten muss." Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...