Der traditionelle Parketthandel verliert durch Computerbörsen und Hochfrequenzhandel seit Jahrzehnten an Relevanz. Auch an der NYSE könnten bald alle verbliebenen Floor Trader ihren Job verlieren. Zuerst berichtete darüber die "New York Post (NYP)". Die New York Stock Exchange (NYSE) ist eine der letzten großen Präsenzbörsen der Welt. Doch der traditionelle Parketthandel wird auch hier seit vielen ...

