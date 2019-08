Essen (www.anleihencheck.de) - Die Corporate Spreads haben sich zuletzt wieder etwas erhöht, so die Analysten der National-Bank AG.Gemessen am fünfjährigen Markit-iTraxx-Europe hätten sie zuletzt bei knapp 54 Basispunkten notiert, was auf den schwächeren Wachstumsausblick auch für Europa zurückgehen dürfte. Die Analysten würden aber weiterhin davon ausgehen, dass die Risikoprämien in Europa vor dem Hintergrund der Kombination eines zumindest robusten Konjunkturverlaufs und einer historisch beispiellosen monetären Expansion weiter sinken würden. Nach einer volatileren Seitwärtsentwicklung dürfte der Generaltrend in Richtung eines Spreads von 40 Basispunkten wieder aufgenommen werden. (Ausgabe vom 02.08.2019) (05.08.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...