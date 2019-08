Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Juni entwickelten sich die globalen Aktienmärkte wieder deutlich positiver, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: BasicIndustries A (ISIN LU0101442050/ WKN 921555).Der MSCI Welt-Index habe in lokaler Währung auf Monatssicht ein Plus von 5,8 Prozent verzeichnet. Seit Jahresanfang sei das Börsenbarometer um 15,3 Prozent gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...