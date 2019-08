Der Zollstreit zwischen China und den USA lastet auf dem deutschen Aktienmarkt. Zum Start in die neue Börsenwoche gibt der Dax wieder deutlich nach.

Der Dax startet auch in der neuen Woche mit Verlusten. Der Leitindex eröffnete am Montag 0,9 Prozent schwächer bei 11.761 Punkten und damit über 100 Punkte schwächer als am vergangenen Freitag. Die Angst vor einer weiteren Eskalation des Zollstreits macht Anleger immer vorsichtiger. Nervös machte sie unter anderem ein Medienbericht, dem zufolge China sämtliche Importe von US-Agrarprodukten ausgesetzt hat

Der Dax hatte am Freitag 300 Punkte verloren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...