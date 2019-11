Der Dax dürfte am Montag erstmals seit Juni 2018 über die psychologisch wichtige Marke von 13 000 Punkten steigen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,43 Prozent im Plus auf 13 017 Punkte. Das zentrale Thema ist dabei die Aussicht auf ein Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China, das nach Angaben beider Seiten kurz vor einem Abschluss steht. Zudem bezeichnete US-Handelsminister Wilbur Ross Strafzölle auf Autoimporte aus Europa und Asien als vermeidbar.

Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners ist ein Deal im Handelsstreit, der zumindest neue Zölle verhindere, jedoch längst eingepreist. Er sieht den Markt derzeit eher in einer "Sentiment-getrieben Rally", die fundamental nur schwer zu begründen sei. Auch die wieder eskalierende Situation in Hongkong scheint dem Dax dabei keine Stolperfalle zu sein. "Es scheint, als hätten sich die Anleger an die üblen Bilder gewöhnt", so Altmann.

Die zuletzt auf Hochtouren laufende Berichtssaison geht am Montag etwas weniger rasant weiter. Zu Wochenbeginn gibt es aus der Dax-Familie unter anderem Zahlen von Siemens Healthineers und Hypoport zu verarbeiten./tih/mis

ISIN DE0008469008

AXC0048 2019-11-04/07:26