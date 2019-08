St. Gallen (ots) - Die neu gegründete Kündig Feinkost AG hat die Zeichen der Zeit erkannt und sich den Erhalt der Standorte in Rorschach und St. Gallen zum Ziel gemacht. Mit erweiterten Fachkenntnissen will man auf die veränderten Bedürfnisse der Konsumenten eingehen und das seit 1923 bestehende Unternehmen fit für die Zukunft machen.



Feinschmecker in der Ostschweiz können sich freuen: Die Kündig Feinkost AG, ein Delikatessengeschäft mit über 300 Käsesorten und weiteren auserlesenen Spezialitäten, rüstet sich für die nächste Generation. Matthias Kündig, der das Geschäft in der 3. Generation geführt hat, stellte die Weichen schon frühzeitig - ganz im Sinne einer klar konzipierten Nachfolgeplanung. Die Kündig Feinkost AG wird ab Anfang August die Geschicke des Unternehmens lenken. Matthias Kündig selbst ist weiterhin an Bord.



Dem Aussterben von Schweizer Marken entgegenwirken



Ein wichtiger Bestandteil der Partnerschaft ist auch, dass die Arbeitsplätze der ehemaligen Kündig Chäslaube AG möglichst erhalten bleiben. Damit wird gewährleistet, dass das wertvolle Know-how weiter einfliessen kann. In Zeiten, in welchen immer mehr Schweizer Traditionsmarken Mühe bekunden, liegt der Fokus der neuen Struktur auf Werterhalt und der Schaffung einer gesunden Basis für die Zukunft.



«Im gegenwärtigen Trend des Ladensterbens stehen Unternehmungen immer öfter bei den Herausforderungen des Marktes an. Digitalisierung, Vermarktung und Verwaltung werden immer komplexer und müssen professionell angegangen werden, ohne dabei die Inhalte von Tradition und Qualität zu verlieren», ist sich die neue Geschäftsleitung der Kündig Feinkost AG einig. Die neue Führungsriege setzt sich aus folgenden Partnern zusammen:



David Vincze



Der Lebensmittel-Ingenieur ETH sowie ehemalige CEO von Appenzeller Käse bringt seine Kenntnisse von nationaler wie internationaler Vermarktung hochwertiger Lebensmittel ein.



Thomas Stiegler



Berater mit langjähriger Erfahrung für Familienunternehmen. Er ist verantwortlich für die nachhaltige Strukturierung sowie deren konsequente Umsetzung im Unternehmen.



Roger Muamba



Als Gründungsmitglied des Bioprodukte-Versands Emma & Söhne, ist der neue Betriebsleiter ein Profi im Handel mit erlesenen Lebensmitteln.



Matthias Kündig



Der bisherige Geschäftsführer bleibt weiter im Betrieb. Er wird sich um die Beibehaltung des hohen Qualität-Standards sowie der Bereitstellung des vielfältigsten Käse-Sortiments der Ostschweiz kümmern.



Höchste Qualität, Innovationsgeist und Kundennähe - die Vision für die Zukunft ist klar definiert. Mit dieser würzigen Rezeptur ist garantiert, dass Käse- und Delikatessenliebhaber weiterhin auf ihre genussvollen Kosten kommen.



