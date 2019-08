Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag geriet der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gehörig unter die Räder, so die Analysten der Helaba. Auslöser dafür sei die Ankündigung von US-Präsident Trump gewesen, chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar ab September mit neuen Strafzöllen in Höhe von 10 Prozent zu belegen. ...

