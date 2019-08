FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

P6V XFRA AU000000PVD1 PURA VIDA ENERGY NL

CNM1 XFRA AU000000CCE7 CARNEGIE CLEAN EN.

XFRA AU000000XTV1 XTV NETWORKS LTD

A9D XFRA CA0151001009 ALEXANDRIA MINERALS CORP.

XFRA BMG9880B1384 PLANETREE INTL.DEV. HD-01

0TS XFRA US87336U1051 TABLEAU SOFTW. A DL-,0001

LSE XFRA AU000000EQE3 EQUUS MINING LTD

XFRA US36191J1016 GSV CAPITAL CORP. DL-,01

HEE XFRA GRS395363005 HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA.

HCOE XFRA DE000A14YKA5 L+G-LOIM GGB.F.UETF AEHDZ

XFRA KYG2691D1043 DA YU FINANCI.HLD.HD -,10