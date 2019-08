IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.: YIELD GROWTH plant mit seiner CBD-Produktlinie Urban Juve den Einstieg in den Wachstumsmarkt für Luxus-Spa-Behandlungen

5. August 2019 - Vancouver, BC: The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (FWB:YG3) freut sich, seine Pläne hinsichtlich der Markteinführung seiner neuen Spa-Behandlungslinie auf CBD-Basis unter der Marke Urban Juve im Wachstumsmarkt für Luxus-Spa-Behandlungen bekannt zu geben. Renommierte Luxus-Spas verwenden für ihre Behandlungen zunehmend auch Cannabisprodukte und Yield Growth möchte mit seiner CBD-Produktlinie, die von Ayurveda inspiriert ist, unmittelbar auf diese steigende Nachfrage reagieren.

Wie das Magazin Forbes berichtet, nehmen immer mehr exklusive Spas und Wellnesszentren in den Vereinigten Staaten auch CBD-Produkte in ihr Behandlungsangebot auf. Wellnesstempel wie DoubleTree by Hilton in Vail (Colorado) und The Remède Spa im The St. Regis in San Francisco (Kalifornien) zählen zu den renommiertesten Luxus-Spas, die auch CBD-Produkte im Rahmen ihrer Behandlungen verwenden. Wie der Leiter des Spas im St. Regis vor kurzem dem San Francisco Chronicle mitteilte, findet die Idee, das Behandlungsangebot auf nicht psychotrope Wirkstoffkomplexe zu erweitern, die vor allem bei schmerzenden Muskeln und allgemeinen Angstzuständen zur Anwendung kommen, bei den lokalen Kunden großen Anklang.

Die wichtigsten internationalen Cannabiskonzerne haben bereits erkannt, dass das Marktsegment Beauty & Wellness tolle Geschäftschancen für Cannabis eröffnet. Eines dieser Unternehmen ist Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON) (TSX: CRON), das vergangene Woche ankündigte, vier Tochtergesellschaften der Redwood Holding Group übernehmen zu wollen. Die Redwood Holding Group vermarktet und vertreibt Hautpflegeprodukte auf Basis von CBD, das aus Hanf gewonnen wird, sowie diverse andere Verbrauchsartikel. Die Produkte werden im Internet und über Vertragspartner im Gastgewerbe in den Vereinigten Staaten unter der Marke Lord Jones vertrieben und erzielen einen Marktwert von 300 Millionen US-Dollar.

Urban Juve bezieht das CBD-Öl aus dem gesamten Spektrum der Pflanze von kleinen, engagierten Anbaubetrieben, bei denen Qualität und Integrität im Vordergrund stehen. Mit dem ersten Äthanolextraktionsverfahren werden CBD, Terpene und sekundäre Cannabinoide schonend extrahiert, wodurch die Frische und Wirksamkeit, das Aroma und der Entourage-Effekt der heilsamen Wirkstoffkomplexe erhalten bleiben, weiß Bhavna Solecki, der Leiter der Produktentwicklung. Unsere Kunden können darauf vertrauen, dass unsere Produkte keine der 88 chemischen Substanzen - wie etwa Parabene, Duftstoffe, Formaldehyd oder Natriumlaurylsulfat - aufweisen, die mit Krebserkrankungen, Geburtsfehlern oder Reproduktionsschäden in Verbindung gebracht werden und in über 73.000 der derzeit auf dem Markt erhältlichen Hautpflegeprodukte enthalten sind, meint Bhavna.

Urban Juve hat bisher 11 geschlechtsneutrale Luxus-Hautpflegeprodukte auf den Markt gebracht, in denen der Superwirkstoff Hanfwurzelöl (Cannabis sativa) enthalten ist. Weitere Rezepturen speziell für CBD-Aufgüsse sind derzeit in Entwicklung, darunter auch ein feuchtigkeitsspendendes Körperpeeling, ein Massageöl für die Tiefenmassage zur Lockerung von Muskelverspannungen und ein entspannendes Massageöl für den erholsamen Schlaf. Spas haben so die Möglichkeit, sowohl CBD-freie Produkte als auch CBD-haltige Produkte, speziell für Kunden, die von der heilsamen Wirkung von Cannabis profitieren wollen, anzubieten.

Nachdem die Nachfrage nach Cannabis-Luxuskosmetikprodukten immer mehr steigt, sehen wir im Markt für Luxus-Spa-Behandlungen eine neue Geschäftschance, um unsere Einnahmen zu steigern und Neukunden zu gewinnen, meint Sandi Lesueur, President von Urban Juve. In unseren CBD-Produkten sind nur die reinsten und hochwertigsten Destillate und ätherischen Öle enthalten. Sie bieten nicht nur einen Hauch von Luxus, sondern sind zusätzlich auch noch wirksam. Spas verwenden häufig exklusive Produkte und die CBD-Produktlinie für Spa-Behandlungen der Marke Urban Juve ist auf dem Markt einzigartig. Sie passt also wunderbar in dieses Angebot.

Die CBD-Produkte werden voraussichtlich Ende 2019 auf den Markt kommen.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von cannabishaltigen Hautpflege- und Wellness-Produkten der Marken Urban Juve und Wright & Well spezialisiert, und die Produktpalette umfasst mehr als 200 cannabishaltige Getränke, Esswaren sowie Kosmetik- und Hautpflegeformeln.Das Unternehmen hat die Absicht, den internationalen Wellness-Markt - der laut Angaben des Global Wellness Institute mittlerweile einen internationalen Marktwert von 4,2 Billionen Dollar erreicht hat - durch die Verbindung von uralten Heilmethoden mit moderner Wissenschaft und Technik zu revolutionieren. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation bestens vertraut. Die führende Konsumgütermarke von Yield Growth, Urban Juve, ist eine ambitionierte Marke, die auf der organischen Synthese aus uraltem Wissen und modernen Technologien fußt, um außergewöhnliche Beauty- und Wellness-Lösungen zu kreieren. Die Marke verwendet ausschließlich reine, sichere und natürliche Zutaten, darunter das exklusiv gewonnene Hanfwurzelöl sowie Hanfsamenöl und mehr als 40 Essenzöle und Pflanzenextrakte. Über das Unternehmen würde in den führenden Beautymagazinen British Vogue und Elle Canada berichtet. Yield Growth hat 12 angemeldete Patente und baut den internationalen Vertrieb und das Bewusstsein für seine Produkte aus und verfügt über mehrere Einnahmequellen, darunter Dienstleistungen, Lizenzen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter findyourjuve in den sozialen Medien.

Ansprechpartner für Anleger:

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Produkten von Urban Juve, Wright & Well and UJ Beverages, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth warnt die Leser davor, sich übermäßig auf die von Yield Growth gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich voneinander abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Yield Growth lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48489

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48489&tr=1

