Wien (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Woche verbuchte die Rendite für deutsche Staatsanleihen mit langer Restlaufzeit ein neues Allzeittief, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Beispielsweise habe selbst die dreißigjährige Anleihe kurzzeitig eine knapp negative Marktverzinsung ausgewiesen, die Rendite der zehnjährigen sei auf -0,5% zurückgegangen. Auslöser seien zum einen die Aussicht auf eine neuerliche geldpolitische Lockerung durch die EZB und eine darauffolgende viele Jahre anhaltend expansive Geldpolitik. Zum zweiten hätten deutsche Staatsanleihen vom allgemeinen Marktumfeld profitiert. Vor allem die jüngsten Wortspenden des US-Präsidenten zu den Handelsbeziehungen USA/China hätten Konjunkturängste befeuert und am Finanzmarkt zu Kursanstiegen von sicheren Häfen geführt. ...

