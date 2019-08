Wer ein neues Model S oder Model X bei Tesla bestellt, kann ab sofort wieder kostenlos und unbegrenzt an den Supercharger-Schnellladestationen des Herstellers laden. Mit diesem Schritt will Tesla offenbar den zuletzt schleppenden Absatz seiner beiden höherpreisigen und margenträchtigeren Modelle ankurbeln. Das kostenlose Laden an den firmeneigenen Superchargern war lange Zeit ein wichtiges Argument ...

