Die Wertpapierexperten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Anlagenbauers Andritz von 52,0 auf 47,0 Euro gesenkt. Das "Buy"-Votum wurde vom Experten Matthias Pfeifenberger in seinem Kommentar zu den kürzlich veröffentlichten Halbjahreszahlen bestätigt.

Pfeifenberger strich unter anderem die hohen Auftragseingänge heraus, die deutlich über den Erwartungen der Deutsche-Bank-Experten ausgefallen waren. Der Bereich Hydro bleibe dagegen schwach, monierte der Analyst.

Am Montagvormittag notierten die Andritz-Titel an der Wiener Börse mit minus 6,1 Prozent bei 31,62 Euro. Am Freitag waren die Titel mit einem kräftigen Aufschlag von 5,8 Prozent aus dem Handel gegangen.

