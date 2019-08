Die Sorgen hinsichtlich neuer Strafzölle aus chinesische Güter setzen den Aktienmärkten weiter zu und DAX und Co geben deutlich ab. Auch für Apple waren dies schlechte Nachrichten! Berkshire Hathaway "plagen" hingegen andere Sorgen - wohin mit dem vielen Cash? Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Themen an den Finanzmärkten am Montagmorgen.