Borussia Dortmund: Supercup-Erfolg als Vorgeschmack auf die Meisterschaft

In der vergangenen Bundesliga-Saison sah es lange Zeit so aus, als könnte Borussia Dortmund (WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092) sich den Meistertitel sichern und die Vorherrschaft des FC Bayern München beenden. Am Ende ging dem BVB die Puste aus. Doch in dieser Saison will der Verein noch einmal angreifen.

Und wie die Dortmunder angreifen wollen… Dass es der BVB in 2019/20 mit einem Angriff auf den Titel ernst meint, zeigt die aggressive Transferpolitik. Spieler wie Mats Hummels oder Julian Brandt könnten der Borussia an die Spitze verhelfen. Darüber hinaus stellte der BVB im Supercup-Finale klar, dass man die Bayern schlagen kann. Sportliche Erfolge dürften wiederum der BVB-Aktie Schub verleihen.

