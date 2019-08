Der Bitcoin gibt wieder Gas: Sah es am Wochenende noch nach einem harten Kampf um den Widerstand im Bereich von 10.800 Dollar aus, ist in der Nacht auf Montag schließlich der Knoten geplatzt. Auf dem aktuellen Niveau muss nach Einschätzung von Branchenexperten aber noch nicht Schluss sein. Nach zähem Ringen um die Marke von 10.800 Dollar hat der Bitcoin am Sonntag noch einmal Schwung geholt und den Widerstand am Nachmittag geknackt. In der Nacht auf Montag ging es anschließend weiter steil bergauf. ...

