Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Puma SE von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 62 Euro angehoben. Ein über den Erwartungen liegendes Umsatzwachstum gleiche bei dem Sportartikelhersteller ihre früheren Bedenken am Kostensenkungspotenzial aus, Analystin Szilvia Bor in einer am Montag vorliegenden Studie. Puma scheine sich in einem schwierigen Marktumfeld bei der Beschaffung besser zu schlagen als andere vergleichbare Unternehmen./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 04:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0006969603

AXC0094 2019-08-05/11:08