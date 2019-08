Bonn (www.anleihencheck.de) - Die weitere Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China führte am Freitag zu einer nochmals deutlich steigenden Risikoaversion, so die Analysten von Postbank Research.In der Folge seien als sicher geltende Anleihen stark gefragt gewesen, wodurch deren Renditen regelrecht nach unten geprügelt worden seien. Die Renditen 10-jähriger US-Treasuries seien am Freitag um 4 Basispunkte auf 1,86% gefallen. Bundesanleihen mit entsprechender Laufzeit hätten zum Handelsschluss mit -0,49% ebenfalls um 4 Basispunkte niedriger als am Vortag rentiert. Zudem sei die Rendite 30-jähriger Bundesanleihen im Tagesverlauf erstmals in der Geschichte unter die Nulllinie gefallen. Von Beruhigung sei zum Auftakt der neuen Woche überhaupt nichts zu sehen. Im Gegenteil: Der Renditeverfall habe sich beiderseits des Atlantiks zum europäischen Handelsauftakt nochmals beschleunigt. (05.08.2019/alc/a/a) ...

