Linz (www.anleihencheck.de) - EUR/CHF erreichte heute Morgen im Zuge der Handelsspannungen zwischen den USA und China erstmals seit über zwei Jahren Werte unter 1,0900, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gleichzeitig sei die Inflation in der Schweiz noch tiefer als erwartet ausgefallen: Im Juli seien die Verbraucherpreise um 0,5% gefallen (im Monatsvergleich), im Jahresvergleich lediglich um 0,3% gestiegen. Der Leitzinssatz liege bei -0,75% und eine weitere Senkung wäre nicht unproblematisch. Bei Niveaus um -1% könnten auch große Institutionen beginnen Bargeld zu horten, was für die Geldpolitik sicher nicht zielführend wäre. Zur Verhinderung einer weiteren Aufwertung des Franken müsse die Schweizerische Nationalbank Kursinterventionen am Devisenmarkt betreiben. (05.08.2019/alc/a/a) ...

