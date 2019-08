Guten Morgen,wie schon in meinem Kommentar vom Sonntag ausgeführt, ist das gegenwärtige Gemisch an Ereignissen und Nachrichten für die ohnehin schon angeschlagene Börsenstimmung nur schwer zu verkraften. Zinsentscheid, Trump ge-twittere, neue Zölle, unklare Wirtschaftsdaten hierzulande, durchwachsene Unternehmensdaten - da fällt es den Marktteilnehmern offenkundig schwer, den Fokus zu halten. Zudem ist der August aufgrund der Urlaubszeit eh ein umsatzschwacher Monat.Das Salz in der Suppe sind heute die neusten ifo-Daten. Der Indikator fiel im dritten Quartal um 0,4 auf minus 6,7 Punkte, womit die Lage seitens des Finanzmarktes so schlecht wie seit knapp drei Jahren nicht mehr gesehen wird. Immerhin wird mit weniger Pessimismus auf die kommenden Monate geschaut. Interessant: In Italien und Spanien zeigte das Barometer nach oben.

