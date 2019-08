Übergeordnet beherrscht seit Anfang 2015 ein mittelfristiger Abwärtstrend das Handelsgeschehen in dem Wertpapier von Daimler, nachdem zuvor ein zehnjähriger Aufwärtstrend die Aktie dominierte. Mitte letzten Jahres kam es schließlich zu einem Bruch des Trends um 64 Euro und schickte das Wertpapier weiter gen Süden. Erst im Bereich von 44,50 Euro konnte eine temporäre Stabilisierung vollzogen werden, anschließend stellte sich ein kurzzeitiger Ausflug der Aktie an 60 Euro ein. Nach einem zweiten Rücksetzer in den Bereich der Jahrestiefs aus Ende 2018 hätte sich ein wunderschöner Doppelboden entwickeln können, die Verunsicherung der Marktteilnehmer hat dieses Konstrukt jedoch ganz schnell beendet. Damit sind nun weitere Verluste so gut wie vorprogrammiert, nun rücken die Unterstützungsmarken aus den Jahren 2012/2013 in den engeren Fokus.

