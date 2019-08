PNE AG: Markus Lesser (CEO) und Jörg Klowat (CFO) erneut als Vorstände bestellt DGAP-News: PNE AG / Schlagwort(e): Vertrag PNE AG: Markus Lesser (CEO) und Jörg Klowat (CFO) erneut als Vorstände bestellt 05.08.2019 / 11:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung PNE AG: Markus Lesser (CEO) und Jörg Klowat (CFO) erneut als Vorstände bestellt - Kontinuität im Vorstand gewährleistet - Strategische Neuausrichtung wird fortgesetzt Cuxhaven, 5. August 2019 - Der Aufsichtsrat der PNE AG hat beschlossen, den Vorstandsvorsitzenden Markus Lesser und den Finanzvorstand Jörg Klowat für jeweils weitere vier Jahre zum Vorstand zu bestellen. "Damit stellen wir die Kontinuität in der Vorstandsarbeit sicher. Sowohl Markus Lesser als auch Jörg Klowat haben sich nach Einschätzung des Aufsichtsrates während ihrer bisherigen Tätigkeit im Vorstand der PNE AG engagiert für die Weiterentwicklung des Unternehmens eingesetzt. Die strategische Neuausrichtung zu einem Clean Energy Solution Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, kann damit kontinuierlich fortgesetzt werden. An der geplanten Frist für die Umsetzung der Neuausrichtung orientiert sich die Laufzeit der Verträge", erläutert Aufsichtsratsvorsitzender Per Hornung Pedersen. Zur Unterstützung der beiden Vorstände bei der strategischen Neuausrichtung, der Ausweitung der Geschäftsbereiche und dem Aufbau neuer Dienstleistungsangebote, wird die zweite Managementebene weiter verstärkt. Markus Lesser wurde nach langjähriger Tätigkeit in der Branche der Erneuerbaren Energien am 1. Mai 2011 in den Vorstand berufen. Dort war er zunächst als Vorstand für das operative Geschäft und die Projektentwicklung verantwortlich. Seit dem 26. Mai 2016 ist Markus Lesser Vorstandsvorsitzender der PNE AG und wird für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2023 erneut als Vorstand bestellt und die Position des Vorstandsvorsitzenden weiterhin einnehmen. Jörg Klowat ist bereits seit 1999 für die Gesellschaft tätig. Seit dem 1. April 2011 ist Herr Klowat Finanzvorstand (CFO) der PNE AG. Er wird für den Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2024 erneut als Vorstand bestellt. Über die PNE-Gruppe Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen Stroms Teil unseres Angebotes sein. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-Gas-Lösungen. Kontakte für Rückfragen PNE AG Rainer Heinsohn Leiter Unternehmenskommunikation Tel: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 453 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Rainer.Heinsohn(at)pne-ag.com PNE AG Christopher Rodler Leiter Investor Relations Tel: +49 (0) 40 - 879 33 114 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Christopher.Rodler(at)pne-ag.com 05.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pne-ag.com Internet: http://www.pne-ag.com ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A2LQ3M9, , DE000A12UMG0, WKN: A0JBPG, A2LQ3M, , A12UMG, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 851833 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 851833 05.08.2019 ISIN DE000A0JBPG2 DE000A2LQ3M9 DE000A12UMG0 AXC0099 2019-08-05/11:23