Beyond Meat, Tesla & Wirecard - Die Volatilitätsgiganten

Beyond Meats (WKN: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091) Zahlen enttäuschen die Anleger, doch der Trend zu Fleischersatzprodukten ist ungebrochen. Während die europäischen Autobauer den Wandel zur E-Mobilität verschlafen haben hat Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) eine Ladeinfrastruktur von 1.533 Super Chargern in Europa aufgebaut. Der Bestechungsskandal von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) scheint vergessen, startet die Aktie jetzt durch?

Beyond Meat

Der in Kalifornien ansässige Produzent veganer Fleischersatzprodukte wurde 2009 gegründet und begann 4 Jahre später Hühnerfleisch-Ersatzprodukte zu vertreiben. Zu den ersten Investoren zählten unter anderem Bill Gates und Obvious Corp - das Venture Capital Vehikel der Twitter Gründer. Die Tierschutzorganisation PETA kürte Beyond Meat zum Unternehmen des Jahres 2013, nicht zu Unrecht, mit dem Geschäftsmodell trifft man den Nerv der Zeit. Das Bewusstsein in der Gesellschaft über den hohen Ressourcenbedarf den die Nutztierhaltung mit sich bringt nimmt zu. Die fleischlosen Burger benötigten für die Herstellung 93 % weniger Land, 46 % weniger Energie und erzeugen dabei 90 % weniger Treibhausgase als ein Burger aus Rindfleisch und hat um mehr als 99 % verringerte Auswirkungen auf die Wasserknappheit. Momentan konzentriert man sich auf Burger Patties; Beef Crumble und Würste auf pflanzlicher Basis.

