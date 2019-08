Der Handelsstreit zwischen den USA und China eskaliert und damit der Ausverkauf an den Aktienmärkten. Der DAX notiert am Vormittag schon bei 11.650 Punkten und damit bedrohlich nahe der wichtigen 200-Tage-Linie. Sollte diese Unterstützung nicht halten, könnten alle Dämme brechen. Die DAX-Bullen haben kaum Argumente auf ihrer Seite.Nach dem G20-Gipfel in Japan hatten viele Anleger auf eine Deeskalation im Handelsstreit gesetzt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Nachdem Trump neue Strafzölle angekündigt ...

