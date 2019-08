Original-Research: amalphi AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu amalphi AG Unternehmen: amalphi AG ISIN: DE0008131350 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 05.08.2019 Kursziel: EUR 3,70 (bisher EUR 3,40) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Erste wertschöpfende Übernahme nach der Kapitalerhöhung Am vergangenen Wochenende hat amalphi die Übernahme der mindmaxx-it im Zuge eines Asset Deals bekannt gegeben. mindmaxx-it ist spezialisiert auf ITServicedienstleistungen für Dental-Praxen, insbesondere im Bereich der ITSicherheit. Angeboten wird die komplette Ausstattung von Praxen mit Hardund Software, deren laufende Betreuung und Wartung. Durch die Übernahme gelingt amalphi der Einstieg in eine hochmargige Branchenlösung mit zu erwartenden Synergieeffekten, da mindmaxx-it bislang im Bereich der Hardware-Wartung, dem Kerngeschäft von amalphi, auf externe Dienstleister zurückgreifen musste. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bei Umsätzen von Angabe gemäß EUR 0,3 Mio. und einer von uns erwarteten EBIT-Marge von etwa 20% rechnen wir mit einem Kaufpreis (cash- und debt-free) in Höhe von insgesamt etwa EUR 0,5 Mio. Damit ist die Übernahme nach unserer Einschätzung unmittelbar wertschöpfend für amalphi. Nach der Übernahme und der Anpassung unserer Prognosen haben wir unser aus einem dreistufigen DCF-Modell (Base Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel auf EUR 3,70 von bislang EUR 3,40 je Aktie angehoben. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 2,00 ergibt sich im Base Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten ein von uns erwartetes Kurspotenzial von 85,0%. Wir bekräftigen dementsprechend unser Buy-Rating für die Aktien der amalphi AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18589.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

August 05, 2019 05:11 ET (09:11 GMT)