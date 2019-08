Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones blickte in einer am Montag vorliegenden Studie bereits auf den kommenden Februar. Dann werde der neue Chef Laxman Narasimhan seine Pläne für den britischen Konsumgüterhersteller erläutern und so eine neue Phase der Unternehmensentwicklung einläuten. Der Fachmann rechnet damit, dass Narasimhan mehr auf Preissenkungen setzen wird als bereits von ihm erhofft./la/bgf/ Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2019 / 17:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

