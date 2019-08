Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal von 44 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wie Analyst Simon Irwin in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, war es bereits das dritte starke Quartal des Handelskonzerns in Folge. Gleichbleibend große Warenkörbe, stabile Margen und deutlich höhere Marketingausgaben hätten zu einer guten Entwicklung beim Umsatz und der Kundenzahl geführt./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 04:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-08-05/11:56

ISIN: DE000ZAL1111