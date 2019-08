Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dr. Hönle nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Mittelfristig seien die Aussichten des Spezialisten für Ultraviolett-Anwendungen dennoch eindeutig positiv, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Projektpalette sei größer als jemals zuvor. Nicht nur die Zahl, auch das durchschnittliche Volumen der Projekte sei zuletzt gestiegen/bek/bgf Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-08-05/11:56

ISIN: DE0005157101